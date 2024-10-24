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ماكرون: لتطبيق القرار 1701 بشأن لبنان وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق
2024-10-24 | 04:27
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ماكرون: لتطبيق القرار 1701 بشأن لبنان وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق
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ماكرون: هدف المؤتمر هو دعم عمل الجيش اللبناني يومياً وندعم الخطة لتجنيد على الاقل 600 آلاف جندي اضافي وانتشار 8000 جندي في جنوب لبنان بالتنسيق مع كل شركائنا في القاعة مما يسمح بتوفير الدعم للجيش
ماكرون: لتطبيق القرار 1701 بشأن لبنان وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق
عربي و دولي
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وتحديد
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الأزرق
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