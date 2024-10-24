"يجب انهاء حرب الآخرين على أرض لبنان"... ماكرون من مؤتمر باريس: هدفنا دعم الجيش اللبناني

وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى جمع نحو 400 مليون يورو لمساعدة النازحين في لبنان: "كما قال غسان التويني لا يجب ان يتم استيراد حرب الآخرين على ارض لبنان ويجب ان يفهم الكل قيمة التنوع اللبناني.."، مشدداً على ان "لبنان أكبر من نفسه".

واضاف إن "فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو". وأضاف "يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، موضحا ان الهدف هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي "إظهار ان الأسوأ ليس حتميا وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم".

وتابع الرئيس الفرنسي " لا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان"، ولفت الى ان "لبنان يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح".

واعلن تقديم " 100 مليون يورو كمساعدات للبنان"، لافتا الى انه "يجب وقف الحرب فورا في لبنان"، داعيا " إسرائيل الى وقف الحرب في لبنان"، وشدد على "وقف الهجمات على إسرائيل أيضا".

وقال: "آسف ان ايران زجت بحزب الله في الحرب مع اسرائيل بينما مصلحة لبنان كانت تتطلب ان يبقى بمعزل من الحرب في غزة وانا آسف بان اسرائيل تواصل عمليتها العسكرية في الجنوب والضاحية وبيروت ..".

واضاف: "هناك ضرورة لان يوقف حزب الله هجماته ضد اسرائيل".

وتابع: "على اسرائيل ان تعلم بان الحرب لا تعني الانتصار".

ودعا الى "احترام القرار 1701 وتطبيقه من كافة الأطراف"، معتبرا ان " لدى الجيش اللبناني الآن مهمات أكثر من قبل وعلى حزب الله أن يوقف عملياته واستهداف ما بعد الخط الأزرق".

وتابع ماكرون ان "فرنسا ستساهم في تجهيز الجيش" مشيرا الى ان "هدف المؤتمر هو دعم عمل الجيش اللبناني يومياً".

واضاف: "اشكر دول عديدة على دعمها للمساعدة في الصحة والمعدات وندعم الخطة لتجنيد على الاقل 600 آلاف جندي اضافي وانتشار على الاقل 8000 جندي في جنوب لبنان بالتنسيق مع كل شركائنا في القاعة مما يسمح بتوفير الدعم للجيش ".