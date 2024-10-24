الخارجية الاميركية: بلينكن ناقش سبل إنهاء الحرب في غزة مع أمير قطر

وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة إقليمية بدأها الثلاثاء في إسرائيل حيث التقى مسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قبل أن يتوجه الأربعاء الى الرياض التي غادرها الخميس متوجها إلى العاصمة القطرية للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اوردته "فرانس برس": إن بلينكن "ناقش الجهود المتجددة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة" مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي وقت لاحق، أجرى بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيعقد معه مؤتمرا صحافيا مشتركا.