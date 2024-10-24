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عربي و دولي

"التايمز": "إسرائيل" أجلت الرد على إيران بعد تسريب خططها

2024-10-24 | 07:58
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&quot;التايمز&quot;: &quot;إسرائيل&quot; أجلت الرد على إيران بعد تسريب خططها
"التايمز": "إسرائيل" أجلت الرد على إيران بعد تسريب خططها

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر استخباراتي مطلع، أن "إسرائيل أجلت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "إسرائيل اضطرت إلى تطوير خطة بديلة لمهاجمة إيران"، مضيفة أن "الخطة الإسرائيلية البديلة لمهاجمة إيران تتطلب مناورات حربية مفصلة قبل إصدار أي أمر".
وجاء قرار إرجاء الضربة بعد التسريب، الذي حصل الأسبوع الماضي، لمعلومات عسكرية سرية، كانت عبارة عن تقييم أميركي للهجوم الإسرائيلي المحتمل.
وذكرت الصحيفة: "تخشى إسرائيل أن يساعد التسريب إيران على التنبؤ بأنماط معينة من الهجوم. وقد اضطرت إلى وضع خطة بديلة، تتطلب إجراء مناورات حربية مفصلة قبل إصدار أي أمر".
وقال مصدر استخباراتي مطلع على المناقشات الإسرائيلية إن "تسريب الوثائق الأميركية أدى إلى تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تغيير بعض الاستراتيجيات والمكوّنات. وسيكون هناك رد، لكنه سيستغرق وقتا أطول مما كان من المفترض أن يستغرقه".
ولم يشر التسريب إلى أهداف إيرانية محتملة، لكن الولايات المتحدة حذرت "إسرائيل" من ضرب البنية التحتية النووية أو صناعة النفط الإيرانية.
ووفق "واشنطن بوست"، فقد أكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة أن الرد سيركز على المواقع العسكرية.
"التايمز": "إسرائيل" أجلت الرد على إيران بعد تسريب خططها

عربي و دولي

إسرائيل

إيران

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