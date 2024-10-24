مكتب نتنياهو: رئيس الموساد سيتوجه إلى قطر الأحد لبحث الخيارات المختلفة لبدء المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين

رحب مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، حيث أصدر نتنياهو تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة لجمع الدعم لمبادرات جديدة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية.



في سياق متصل، أكد مصدر مصري مسؤول أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى يلتقي قيادات حركة حماس في القاهرة لبحث الأوضاع الحالية في غزة وسبل تذليل العقبات أمام التهدئة.



ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.