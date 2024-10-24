رئيس أركان جيش العدو: يمكن إنهاء الحرب على جبهة لبنان لأنه تم القضاء على القيادة العليا لحزب الله

أعلن مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، أنّ وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار"، مؤكدا "جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل وقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل".
أفاد الدفاع المدني في غزة بأن الاحتلال ارتكب "مجزرة كبيرة" بتفجيره 11 منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع. وأشار إلى قصف مربع سكني في المنطقة، حيث يوجه المواطنون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى. كما أكد الدفاع المدني أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بسبب عرقلة الاحتلال لعملهم.
رحب مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، حيث أصدر نتنياهو تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة لجمع الدعم لمبادرات جديدة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية.في سياق متصل، أكد مصدر مصري مسؤول أن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى يلتقي قيادات حركة حماس في القاهرة لبحث الأوضاع الحالية في غزة وسبل تذليل العقبات أمام التهدئة.ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.