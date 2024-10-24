بوتين يرّحب بتصريحات ترامب "الصادقة" بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

وقال بوتين في مؤتمر صحفي خلال قمة بريكس في كازان إن ترامب "قال إنه يريد أن يبذل كل ما يستطيع لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، يبدو لي أنه يقول هذا الأمر بصدق، ونرحب بالتأكيد بتصريحات مماثلة مهما كان مصدرها".

واعتبر بوتين أن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر هو رهن بواشنطن.

وأضاف أن "تقييم العلاقات الروسية الأميركية بعد الانتخابات سيكون رهنا بالولايات المتحدة، إذا كانوا منفتحين، سنبدي أيضا انفتاحا، وإذا لم يريدوا هذا الأمر، لسنا مضطرين إلى القيام به".

وحذر الرئيس الروسي من أن أي اتفاق سلام مع كييف يجب أن يرتكز "على الوقائع الميدانية"، وذلك مع استمرار سيطرة الجيش الروسي على ما يقرب من 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا.