حماس ناقشت في القاهرة مع مسؤولين مصريين إقتراحات لوقف النار

أعلن مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، أنّ وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار"، مؤكدا "جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل وقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل".

