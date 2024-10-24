حماس ناقشت في القاهرة مع مسؤولين مصريين إقتراحات لوقف النار
أعلن مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، أنّ وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف النار"، مؤكدا "جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل وقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل".
وقال المسؤول في الحركة، طالبا عدم نشر اسمه، إنّ "وفدا قيادياً من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين، وتمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشددا على أنّ "حماس أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".