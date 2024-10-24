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عربي و دولي

البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت

2024-10-24 | 17:36
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البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت
البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت
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البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت

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