البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت

يتوجه مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الوسطاء من قطر ومصر بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين بحث وفد من حركة حماس أمس الخميس في القاهرة سبل وقف الحرب.