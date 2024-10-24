البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت

يتوجه مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الوسطاء من قطر ومصر بشأن صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين بحث وفد من حركة حماس أمس الخميس في القاهرة سبل وقف الحرب.
أفاد مراسل "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدعو المرضى في المستشفى للنزول إلى ساحته الرئيسية.
قال رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، إن "الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها"، في حين تواصل الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض السيادة.