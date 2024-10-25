انتقاد جديد من ماكرون لنتنياهو.. "الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية"

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على لبنان وغزة بأنها "حرب الحضارة"، قائلا إن "الدفاع عن الحضارة لا يكون بزرع الهمجية".



ولا يزال التوتر المتصاعد مستمرا بين نتنياهو وماكرون، بعد مطالبة الأخير بفرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي كلمة ألقاها في باريس خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته، الخميس، رد ماكرون على وصف نتنياهو الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان بأنها "حرب الحضارة ضد الهمجية".

وقال ماكرون: "في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن حرب الحضارات أو الحضارات التي يجب الدفاع عنها، لكنني لا أعتقد أن الحضارة يتم الدفاع عنها عبر زرع الهمجية".

وخلال مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، قال نتنياهو إن "إسرائيل تشن حرب حضارة ضد همجية".

وتابع: "إننا لا نقاتل من أجل أنفسنا فحسب، بل من أجلكم أيضا".