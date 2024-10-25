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عربي و دولي

ملف المفاوضات.. نتنياهو يرحب بـ"خطوة مصر"

2024-10-25 | 03:35
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ملف المفاوضات.. نتنياهو يرحب بـ&quot;خطوة مصر&quot;
ملف المفاوضات.. نتنياهو يرحب بـ"خطوة مصر"

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه يرحب باستعداد مصر للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف أنه قرر إرسال رئيس الموساد إلى قطر "لحشد الدعم لسلسلة من المبادرات على جدول الأعمال" بعد اجتماعات في القاهرة التي تقوم بدور الوساطة في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
وأعلن مكتب نتنياهو، الخميس، أن رئيس الموساد سيلتقي هذا الأسبوع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة.
وأوضح المكتب أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتوجه، الأحد، إلى العاصمة القطرية بهدف محاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الأسرى في غزة وبحث الهدنة في القطاع.
وأبدت حركة حماس، الخميس، "جاهزيتها" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول بالحركة لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إن "وفدا قياديا من الحركة وصل اليوم إلى القاهرة حيث اجتمع مع المسؤولين المصريين".
وأضاف: "تمت مناقشة أفكار واقتراحات تتعلق باستئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
كما شدد على أن "حماس أبدت جاهزية لوقف النار، لكن المطلوب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من القطاع وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".
 
ملف المفاوضات.. نتنياهو يرحب بـ"خطوة مصر"

عربي و دولي

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

غزة

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