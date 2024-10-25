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يديعوت أحرونوت عن جنود العدو على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة
يديعوت أحرونوت عن جنود العدو على الحدود الشمالية: هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة
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جيش العدو: إعترضنا مسيرة دخلت من سوريا بإتجاه طبريا
2024-10-25 | 05:01
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جيش العدو: إعترضنا مسيرة دخلت من سوريا بإتجاه طبريا
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