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اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701
2024-10-25 | 07:13
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اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701
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اليونيفيل: أي هجوم متعمّد علينا يشكّل إنتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701
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