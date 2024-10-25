الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
6
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
16:32
"ما حفوّت الفرصة لاستقبال اصحاب الأرض الحقيقيين"... بالفيديو - محمد فرحات: "ما فيني أبعد عن الجنوب"
06:21
فيديو - كرمى الخياط: العدو جبان ورسالتنا لن تتوقف
05:49
فيديو - بعد العدوان على حاصبيا.. فريق الجديد في مستشفى الجامعة الأميركية لإجراء الفحوصات الطبية
02:57
فيديو - اللحظات الأولى لمجزرة العدو بحق الصحفيين في الجنوب
02:10
فيديو - عدوان إسرائيلي يستهدف معبر جوسي الحدودي بين لبنان وسوريا
عربي و دولي
إذاعة العدو: جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران
2024-10-25 | 19:25
A-
A+
إذاعة العدو: جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران
مقالات ذات صلة
الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر: قمة الخميس قد لا تنعقد أو تؤجل إذا شنت إيران أو حزب الله هجوماً على "إسرائيل"
الإذاعة الإسرائيلية: جهاز الأمن العام يعتقل 7 مواطنين عرب من القدس جندتهم إيران وكلفتهم بقتل عالم إسرائيلي
شرطة العدو: إحباط عملية اغتيال لشخصية إسرائيلية كبيرة من قبل إيران
إذاعة العدو: جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما على إيران
عربي و دولي
العدو:
إسرائيلية
رسمية
إسرائيل
هجوما
إيران
العودة الى الأعلى
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية
اليونيفيل: نحثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على حلّ خلافاتهم على طاولة المفاوضات من خلال حلّ سياسي ودبلوماسي
اقرأ ايضا في عربي و دولي
20:47
وكالة مهر الإيرانية: لا انفجارات في مدينة شيراز
20:47
وكالة مهر الإيرانية: لا انفجارات في مدينة شيراز
20:44
وكالة تسنيم: مراكز الحرس الثوري الإيراني لم تستهدف حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي
20:44
وكالة تسنيم: مراكز الحرس الثوري الإيراني لم تستهدف حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي
20:39
يديعوت أحرونوت عن مصدر "إسرائيلي": لا نهاجم المواقع النووية أو المنشآت النفطية ايرانية
20:39
يديعوت أحرونوت عن مصدر "إسرائيلي": لا نهاجم المواقع النووية أو المنشآت النفطية ايرانية
يحدث الآن
عربي و دولي
20:47
وكالة مهر الإيرانية: لا انفجارات في مدينة شيراز
عربي و دولي
20:44
وكالة تسنيم: مراكز الحرس الثوري الإيراني لم تستهدف حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي
عربي و دولي
20:39
يديعوت أحرونوت عن مصدر "إسرائيلي": لا نهاجم المواقع النووية أو المنشآت النفطية ايرانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:04
هيئة البث الإسرائيلية عن "مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية": العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية و يتوقع ان تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين
08:33
هل تُفتح جبهة جديدة للقتال ضد "إسرائيل"؟ .. إليكم ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز!
19:22
أكسيوس عن مصادر: إسرائيل نفذت غارات على إيران
19:16
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات عدة في أنحاء طهران
18:08
جيش العدو عن استهدافه الصحافيين في حاصبيا: "قيد المراجعة"
15:36
بالفيديو- اشكال كبير واطلاق نار في الناعمة
بالفيديو
بالفيديو
17:43
مراسلة الجديد تنقل من الجنوب آخر المستجدات الميدانية
17:23
بعد تهديد العدو.. 8 غارات على الضاحية الجنوبية
16:41
زياد مكاري : استهداف "اسرائيل" للصحفيين اليوم جريمة حرب موصوفة
15:27
العدوان الاسرائيلي يتواصل .. غارة ثالثة تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء
14:26
"العناية الالهية كانت السبب لنجاتنا"...مراسل الجديد محمد فرحات يروي ما حصل اليوم ... للمتابعة مباشرة:
13:15
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:38
"حزب الله" يدخل حقبة جديدة.. وتخوف من صراع داخلي في لبنان
عربي و دولي
05:38
"حزب الله" يدخل حقبة جديدة.. وتخوف من صراع داخلي في لبنان
عربي و دولي
08:33
هل تُفتح جبهة جديدة للقتال ضد "إسرائيل"؟ .. إليكم ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز!
عربي و دولي
08:33
هل تُفتح جبهة جديدة للقتال ضد "إسرائيل"؟ .. إليكم ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز!
عربي و دولي
11:57
"يمكن إنهاء الحرب".. كلام لهوكستين!
عربي و دولي
11:57
"يمكن إنهاء الحرب".. كلام لهوكستين!
محليات
01:38
اعتباراً من اليوم: لبنان على اللائحة الرمادية.. فما هي التداعيات؟
محليات
01:38
اعتباراً من اليوم: لبنان على اللائحة الرمادية.. فما هي التداعيات؟
عربي و دولي
01:23
كيف خططت "إسرائيل" لضرب إيران وفق الوثائق الأميركية المسربة؟
عربي و دولي
01:23
كيف خططت "إسرائيل" لضرب إيران وفق الوثائق الأميركية المسربة؟
محليات
14:41
هل تذكرون وجهه؟؟ استشهاد المقاوم علي كجك في المواجهات مع العدو
محليات
14:41
هل تذكرون وجهه؟؟ استشهاد المقاوم علي كجك في المواجهات مع العدو
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024