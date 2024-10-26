القناة 12 الإسرائيلية: منذ أكثر من ساعة لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران

العودة الى الأعلى مسؤول أميركي رفيع: سنكون مستعدين للدفاع عن اسرائيل اذا اختارت إيران الرد مجددا