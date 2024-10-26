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القناة 12 الإسرائيلية: منذ أكثر من ساعة لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران
2024-10-25 | 20:23
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القناة 12 الإسرائيلية: منذ أكثر من ساعة لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران
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إقلاع
مطارات
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مسؤول أميركي رفيع: سنكون مستعدين للدفاع عن اسرائيل اذا اختارت إيران الرد مجددا
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