جيش العدو : رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وقائد سلاح الجو يشرفان على الهجوم ضد إيران من مقر قيادة سلاح الجو

العودة الى الأعلى مسؤول أميركي رفيع: سنكون مستعدين للدفاع عن اسرائيل اذا اختارت إيران الرد مجددا