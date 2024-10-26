واشنطن بوست عن مصدر مطلع: نتوقع استمرار الضربات الإسرائيلية لعدة ساعات على إيران

بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه:

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت السعودية في بيانها كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.