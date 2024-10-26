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عربي و دولي

المتحدث باسم جيش العدو: إستكملنا هجوماً موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة في إيران

2024-10-25 | 23:40
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المتحدث باسم جيش العدو: إستكملنا هجوماً موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة في إيران
المتحدث باسم جيش العدو: إستكملنا هجوماً موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة في إيران

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المتحدث باسم جيش العدو: إستكملنا هجوماً موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في مناطق عدة في إيران

عربي و دولي

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جيش العدو: في حال بدأت إيران بجولة جديدة من التصعيد فسنكون ملزمين بالرد
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بعد 3 موجات من الغارات... "إسرائيل" تعلن انتهاء الهجوم على إيران
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بعد 3 موجات من الغارات... "إسرائيل" تعلن انتهاء الهجوم على إيران

أعلن جيش العدو الاسرائيلي أنه أنهى هجومه الجوي على إيران، زاعماً أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ومنظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة في ايران.

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أعلن جيش العدو الاسرائيلي أنه أنهى هجومه الجوي على إيران، زاعماً أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ومنظومات صواريخ أرض-جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة في ايران.

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على ايران.. "نرفض التصعيد في المنطقة"
01:42

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على ايران.. "نرفض التصعيد في المنطقة"

بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه:
أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وحثت السعودية في بيانها كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.

01:42

السعودية تدين وتستنكر الاعتداء على ايران.. "نرفض التصعيد في المنطقة"

بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه:
أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران والذي يعد انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد المملكة على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وحثت السعودية في بيانها كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.

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