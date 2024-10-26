الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:39
بالفيديو - تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات في كنيسة مار مارون في رشعين - زغرتا
04:30
بالفيديو - مراسم تشييع الرائد الشهيد محمد فرحات من أمام المستشفى العسكري
16:32
"ما حفوّت الفرصة لاستقبال اصحاب الأرض الحقيقيين"... بالفيديو - محمد فرحات: "ما فيني أبعد عن الجنوب"
2024-10-25
فيديو - كرمى الخياط: العدو جبان ورسالتنا لن تتوقف
2024-10-25
فيديو - بعد العدوان على حاصبيا.. فريق الجديد في مستشفى الجامعة الأميركية لإجراء الفحوصات الطبية
عربي و دولي
دولة الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران وتعرب عن القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار بالمنطقة
2024-10-26 | 03:40
A-
A+
دولة الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران وتعرب عن القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار بالمنطقة
مقالات ذات صلة
الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء إستمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والإستقرار في المنطقة
الخارجية المصرية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدين كافة الإجراءات التي تهدد الأمن
الخارجية السعودية: الاستهداف العسكري لإيران يعد انتهاكا للسيادة والقوانين الدولية
دولة الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران وتعرب عن القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار بالمنطقة
عربي و دولي
الإمارات
الاستهداف
العسكري
لإيران
وتعرب
القلق
العميق
استمرار
التصعيد
وتداعياته
الأمن
والاستقرار
بالمنطقة
العودة الى الأعلى
الجيش الايراني: ضحى 2 من جنودنا بحياتهما تصدياً لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم
أكسيوس: تل أبيب حذرت طهران عبر أطراف عدة من الرد على ضربات "إسرائيل"
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:25
الخارجية السورية دانت العدوان الاسرائيلي السافر على ايران
دانت سوريا "العدوان الاسرائيلي السافر على ايران"، واعربت عن تضامنها ووقوفها الى جانبها.
06:25
الخارجية السورية دانت العدوان الاسرائيلي السافر على ايران
دانت سوريا "العدوان الاسرائيلي السافر على ايران"، واعربت عن تضامنها ووقوفها الى جانبها.
05:36
بوليتكو عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت البيت الأبيض مسبقا بالضربات على طهران
05:36
بوليتكو عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت البيت الأبيض مسبقا بالضربات على طهران
05:33
الخارجية المصرية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدين كافة الإجراءات التي تهدد الأمن
05:33
الخارجية المصرية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدين كافة الإجراءات التي تهدد الأمن
يحدث الآن
محليات
07:02
وصول الطائرة الإغاثية السعودية 13 إلى مطار بيروت
محليات
06:58
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في الأجواء اللبنانية
محليات
06:49
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في منطقة المشيرفة في رأس الناقورة بصلية صاروخية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:19
مراسل الجديد: غارة جوية معادية استهدفت بلدة ميفدون
2024-10-10
معلومات الجديد: عودة الاتصالات الدبلوماسية الاميركية الفرنسية مع الحكومة اللبنانية قبيل جلسة مجلس الامن الليلة
23:48
مسؤول في البيت الأبيض: ما جرى يجب أن يكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران
00:05
وكالة تسنيم عن مصدر مطلع: الهجمات الإسرائيلية تمت من خارج أجواء إيران وإعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف 20 موقعاً أمر غير واقعي وعدد الأهداف أقل بكثير
15:13
وزير الاعلام زياد مكاري لـ الجديد: اسرائيل مبنية على الارهاب واستهداف الصحافيين اليوم جريمة حرب موصوفة
2024-09-25
بالفيديو- مشاهد الدمار في بلدة النميرية بالنبطية جراء الغارات
بالفيديو
بالفيديو
04:45
"علينا عدم الانجرار وراء الأخبارِ الكاذبة للعدو".. مكاري: للتحقق من جرائم العدو ونقل صورتها الى العالم للدفاع عن لبنان
04:12
مؤتمر صحافي لوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري
17:43
مراسلة الجديد تنقل من الجنوب آخر المستجدات الميدانية
17:23
بعد تهديد العدو.. 8 غارات على الضاحية الجنوبية
16:41
زياد مكاري : استهداف "اسرائيل" للصحفيين اليوم جريمة حرب موصوفة
15:27
العدوان الاسرائيلي يتواصل .. غارة ثالثة تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الاثناء
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:33
هل تُفتح جبهة جديدة للقتال ضد "إسرائيل"؟ .. إليكم ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز!
عربي و دولي
08:33
هل تُفتح جبهة جديدة للقتال ضد "إسرائيل"؟ .. إليكم ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز!
عربي و دولي
11:57
"يمكن إنهاء الحرب".. كلام لهوكستين!
عربي و دولي
11:57
"يمكن إنهاء الحرب".. كلام لهوكستين!
محليات
14:41
هل تذكرون وجهه؟؟ استشهاد المقاوم علي كجك في المواجهات مع العدو
محليات
14:41
هل تذكرون وجهه؟؟ استشهاد المقاوم علي كجك في المواجهات مع العدو
عربي و دولي
01:33
"يديعوت أحرونوت": حزب الله ينفذ خطة دفاعية تحدث عنها نصر الله
عربي و دولي
01:33
"يديعوت أحرونوت": حزب الله ينفذ خطة دفاعية تحدث عنها نصر الله
محليات
15:36
بالفيديو- اشكال كبير واطلاق نار في الناعمة
محليات
15:36
بالفيديو- اشكال كبير واطلاق نار في الناعمة
محليات
14:17
"نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني"... جنبلاط: آن الأوان لإيران ان تعلم أن في لبنان دولة
محليات
14:17
"نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني"... جنبلاط: آن الأوان لإيران ان تعلم أن في لبنان دولة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024