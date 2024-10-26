اثناء هروبها تعثرت.. مقتل مستوطنة إسرائيلية عقب صواريخ من لبنان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، السبت، عن مقتل مستوطنة إسرائيلية (80 عاما) أثناء محاولة هروبها للملاجئ بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية، إن "مواطنة إسرائيلية من مستوطنة بيت هعيمق الواقعة ضمن مستوطنات الشمال الإسرائيلي تعثرت على درج أحد الملاجئ أثناء محاولة هروبها بعد إطلاق صفارات الإنذار".



وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن "المرأة البالغة من العمر 80 عاما نقلت إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، لكنها توفيت داخل المستشفى".