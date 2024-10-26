أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يماطل ولا يريد التفاوض

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى.

جاء ذلك حسب ما نقلت هيئة البث العبرية عن بيان صادر عن أهالي الأسرى الإسرائيليين، خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الحرب بتل أبيب.

وقال الأهالي، في بيانهم، إنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس".

ورأوا أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".

وتجمّع أهالي الأسرى أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في الوقت الذي يستعد فيه الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن تبادل الأسرى للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستئناف المفاوضات المتعثرة، بحسب القناة 12 العبرية.