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عربي و دولي

إيران تتهم أميركا بمشاركة إسرائيل في الهجوم عليها

2024-10-27 | 03:30
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إيران تتهم أميركا بمشاركة إسرائيل في الهجوم عليها
إيران تتهم أميركا بمشاركة إسرائيل في الهجوم عليها

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالمشاركة في الضربة الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن المشاركة الأميركية واضحة عبر توفير ممر جوي للمقاتلات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الأميركيين قدموا ممرا فضائيا لسلاح الجو الصهيوني والمعدات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقا تعتبر نوعا من المشاركة في العمليات الأخيرة، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في خلق التوتر لهذا النظام في المنطقة".

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال عراقجي في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، "كتبت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) الليلة الماضية وطرحنا هذا العدوان على الأراضي الإيرانية وطلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي رغم أنه لا أمل في ذلك مع الحضور".

صرح عراقجي قائلا: "يبدو أن الحقيقة قد ثبتت تماما أنه بدون أميركا ليس بالضرورة أن يكون لإسرائيل أي قوة في المنطقة، ليس فقط العمليات التي نفذتها ضد إيران، بل كل العمليات التي نفذتها في غزة ولبنان، وأماكن أخرى.. نحن نؤمن بكل هذه الحالات، فالولايات المتحدة شريكة وقد تم ذلك بدعم سياسي من الولايات المتحدة، التي لم تسمح حتى بإصدار أصغر بيان ضد النظام الصهيوني في أي من هذه الحالات".

وفي الختام أشار عراقجي: "في عملية الليلة الماضية، كما ورد في بيان هيئة الأركان العامة، فإن مشاركة الأميركيين واضحة تماما بالنسبة لنا، على الأقل أنهم وفروا ممرا فضائيا لسلاح الجو الصهيوني، وكذلك المعدات الدفاعية التي أرسلوها مسبقاً تعتبر المشاركة في هذه العملية، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في جرائم النظام الصهيوني وفي خلق التوتر في المنطقة أمر واضح تماماً والدول شريكة في المسؤولية في هذا المجال".

إيران تتهم أميركا بمشاركة إسرائيل في الهجوم عليها

عربي و دولي

عباس عراقجي

الولايات المتحدة

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