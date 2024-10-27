إيران تتهم أميركا بمشاركة إسرائيل في الهجوم عليها

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الأميركيين قدموا ممرا فضائيا لسلاح الجو الصهيوني والمعدات الدفاعية التي أرسلوها لهم مسبقا تعتبر نوعا من المشاركة في العمليات الأخيرة، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في خلق التوتر لهذا النظام في المنطقة".

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال عراقجي في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، "كتبت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) الليلة الماضية وطرحنا هذا العدوان على الأراضي الإيرانية وطلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي رغم أنه لا أمل في ذلك مع الحضور".

صرح عراقجي قائلا: "يبدو أن الحقيقة قد ثبتت تماما أنه بدون أميركا ليس بالضرورة أن يكون لإسرائيل أي قوة في المنطقة، ليس فقط العمليات التي نفذتها ضد إيران، بل كل العمليات التي نفذتها في غزة ولبنان، وأماكن أخرى.. نحن نؤمن بكل هذه الحالات، فالولايات المتحدة شريكة وقد تم ذلك بدعم سياسي من الولايات المتحدة، التي لم تسمح حتى بإصدار أصغر بيان ضد النظام الصهيوني في أي من هذه الحالات".

وفي الختام أشار عراقجي: "في عملية الليلة الماضية، كما ورد في بيان هيئة الأركان العامة، فإن مشاركة الأميركيين واضحة تماما بالنسبة لنا، على الأقل أنهم وفروا ممرا فضائيا لسلاح الجو الصهيوني، وكذلك المعدات الدفاعية التي أرسلوها مسبقاً تعتبر المشاركة في هذه العملية، وفي رأينا أن مشاركة الولايات المتحدة في جرائم النظام الصهيوني وفي خلق التوتر في المنطقة أمر واضح تماماً والدول شريكة في المسؤولية في هذا المجال".