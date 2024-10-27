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عربي و دولي

وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد

2024-10-27 | 04:22
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وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد
وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد

أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة العدوان الإسرائيلي على إيران، وذلك فى إطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطيرة بالشرق الأوسط.

وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

وشدد عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية الي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي علي لبنان، إذ أكد الوزير عبد العاطي علي مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون اي إملاءات وفي اطار الملكية اللبنانية.

وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد

عربي و دولي

وزير الخارجية المصري

وزير الخارجية الإيراني

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نتنياهو: إسرائيل في حرب وجودية صعبة وندفع فيها أثمانا مؤلمة
وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد وتحقيق التهدئة

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