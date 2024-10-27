أكثر من 40 اصابة بصفوف جنود العدو بعملية دهس قرب قاعدة غاليلوت

أفادت وسائل اعلامية اسرائيلية عن تنفيذ أحد الأشخاص عملية دهس في غليلوت.

وفي التفاصيل، فقد دهست شاحنة عدداً كبيراً من جنود العدو الاسرائيلي في غليلوت شمال تل أبيب، بعدما اصطدمت بمحطة للحافلات بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة للموساد، ويجري التحقيق في خلفية الحدث، وعلى الفور أطلقت شرطة العدو النار على سائق الشاحنة، ومصيره لم يعرف حتى الساعة.