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رئيس أركان جيش العدو: ألحقنا الضرر بمنظومات إستراتيجية في إيران ولم نستخدم سوى جزء من قدراتنا
2024-10-27 | 13:34
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رئيس أركان جيش العدو: ألحقنا الضرر بمنظومات إستراتيجية في إيران ولم نستخدم سوى جزء من قدراتنا
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