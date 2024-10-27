المشهد السياسي | "إشارة إيجابية"... هل طلب هوكشتاين موعداً من برّي؟

نقلت مصادر سياسية رفيعة لـ"الجديد" أن زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب تُعتبر بمثابة إشارات إيجابية من الولايات المتحدة، وإن لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.



وأشارت المصادر إلى أن التفاهم مع هوكشتاين يُوصف بالحذر، وأنه لا يحمل أي ورقة لبنانية خلال زيارته إلى تل أبيب.



كما أفادت معلومات الجديد بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يعود يوم الاثنين من جولته الأوروبية، في حين أن هوكشتاين لم يطلب موعداً للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى الساعة.