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"أكسيوس": بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
2024-10-27 | 15:06
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"أكسيوس": بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
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