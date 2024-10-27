الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:34
بالصورة - المقاومة الإسلامية توجّه إنذاراً إلى مستوطني كريات شمونة لإخلائها فوراً
17:09
فيديو - المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية التصدي لتوغل العدو في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
15:55
فيديو - دموع حسين أيوب تغسل وجع زوجته جمانة بعلبكي
12:08
فيديو - الجديد تكشف زيف إدعاءات العدو بشأن مستشفى وسنتر الساحل
09:42
خامنئي: قوة إيران ضمان للأمن... وحساب بالعبرية!
عربي و دولي
"وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع: اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريباً تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
2024-10-27 | 16:55
A-
A+
"وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع: اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريباً تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
مقالات ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع: رئيس الموساد التقى في الدوحة رئيس الوزراء القطري ومدير سي آي إيه
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين: هدفنا التوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إنسحاب حزب الله ونزع سلاحه
"وول ستريت جورنال" عن عن مسؤول أميركي: تهديد إيران بشن هجوم على إسرائيل وسيلة للحصول على تنازلات إسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار
"وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع: اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريباً تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
عربي و دولي
ستريت
جورنال"
مطلع:
اللقاء
الأساس
قريباً
تناقش
إطلاق
النار
ولبنان
العودة الى الأعلى
نتنياهو: إسرائيل في حرب وجودية صعبة وندفع فيها أثمانا مؤلمة
وزير الخارجية المصري يدعو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إلى منع التصعيد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:58
جيش العدو يصدر تهديداً بقصف أبنية سكنية في صور وتحديداً بشوارع دكتور علي الخليل وحيرام ومحمد الزيات ونبيه بري
05:58
جيش العدو يصدر تهديداً بقصف أبنية سكنية في صور وتحديداً بشوارع دكتور علي الخليل وحيرام ومحمد الزيات ونبيه بري
05:13
بالفيديو- جيش العدو يسحب عدداً من قتلاه خلال المعارك في جنوب لبنان
إعلام العدو ينشر مشاهد لسحب عدد من قتلى جيشه خلال المعارك في جنوب لبنان
05:13
بالفيديو- جيش العدو يسحب عدداً من قتلاه خلال المعارك في جنوب لبنان
إعلام العدو ينشر مشاهد لسحب عدد من قتلى جيشه خلال المعارك في جنوب لبنان
04:55
سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 66 طائرة روسية مسيّرة عن بُعد من أصل 100 هاجمت أوكرانيا في الليل
04:55
سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 66 طائرة روسية مسيّرة عن بُعد من أصل 100 هاجمت أوكرانيا في الليل
يحدث الآن
محليات
06:14
بعد الاقفال القسري... مستشفى الساحل اعاد فتح أبوابه واستقبال 25 مريضاً
محليات
06:09
بو حبيب: إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة
محليات
06:05
بو حبيب: نطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون وأربعمئة الف نازح لبناني وإعادة إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:13
بالفيديو- جيش العدو يسحب عدداً من قتلاه خلال المعارك في جنوب لبنان
2024-10-08
جنود العدو يرفعون علمهم في مارون الراس.. مراسل الجديد يشرح ماذا حصل عند الحدود
2024-10-06
إعلام العدو: الجيش بدأ هجوماً على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر قبل عام
2024-10-19
تحرك سعودي رسمي بعد تقرير إخباري "مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة"
2024-09-17
حدث أمني لفّ الضاحية ومناطق لبنانية أخرى.. مراسلة الجديد من الضاحية
2024-10-26
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: طائرات تابعة للكيان الصهيوني هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من الأجواء العراقية
بالفيديو
بالفيديو
04:52
مراسل الجديد يعاين مكان محاولة الاستهداف الفاشلة لسيارة من مسيّرة معادية على طريق عاريا
15:23
وزير الأشغال العامة و النقل علي حمية : المطلوب وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في الجنوب
14:00
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2024
12:08
فيديو - الجديد تكشف زيف إدعاءات العدو بشأن مستشفى وسنتر الساحل
10:23
مقدمة النشرة المسائية
2024-10-26
فيديو - عدوان جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:28
من هو المستهدف بغارة حارة صيدا؟
محليات
10:28
من هو المستهدف بغارة حارة صيدا؟
عربي و دولي
13:44
المشهد السياسي | "إشارة إيجابية"... هل طلب هوكشتاين موعداً من برّي؟
عربي و دولي
13:44
المشهد السياسي | "إشارة إيجابية"... هل طلب هوكشتاين موعداً من برّي؟
محليات
06:36
مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!
محليات
06:36
مستشفى الساحل الى الواجهة من جديد... جيش العدو يدعو لاكتشاف ما وراء الباب المقفل!
عربي و دولي
17:34
بالصورة - المقاومة الإسلامية توجّه إنذاراً إلى مستوطني كريات شمونة لإخلائها فوراً
عربي و دولي
17:34
بالصورة - المقاومة الإسلامية توجّه إنذاراً إلى مستوطني كريات شمونة لإخلائها فوراً
محليات
04:06
بالفيديو - محاولة استهداف فاشلة لسيارة على طريق عاريا من مسيّرة
محليات
04:06
بالفيديو - محاولة استهداف فاشلة لسيارة على طريق عاريا من مسيّرة
عربي و دولي
05:13
بالفيديو- جيش العدو يسحب عدداً من قتلاه خلال المعارك في جنوب لبنان
عربي و دولي
05:13
بالفيديو- جيش العدو يسحب عدداً من قتلاه خلال المعارك في جنوب لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024