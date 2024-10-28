هيئة بث العدو عن تقديرات لوزارة الصحة: نحو 300 ألف إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب

يسرائيل هيوم: رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل

يسرائيل هيوم: رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل

يسرائيل هيوم: رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل

يسرائيل هيوم عن مكتب نتنياهو: المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات