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يسرائيل هيوم: رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل
يسرائيل هيوم: رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل
يسرائيل هيوم عن مكتب نتنياهو: المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات
يسرائيل هيوم عن مكتب نتنياهو: المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات
يسرائيل هيوم عن مكتب نتنياهو: المقترح الجديد يأخذ في عين الاعتبار القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة بالمنطقة
يسرائيل هيوم عن مكتب نتنياهو: المقترح الجديد يأخذ في عين الاعتبار القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة بالمنطقة
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جيش العدو: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا
2024-10-28 | 09:40
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جيش العدو: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا
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