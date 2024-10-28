بالليزر.. إسرائيل تخصص ميزانية لتطوير الدفاعات الجوية

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، تخصيص 530 مليون دولار لتسريع تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر المعروف بـ "الشعاع الحديدي".

وقالت وزارة الحرب في بيان إنها "وقعت صفقة كبرى بقيمة 2 مليار شيكل تقريبا لتوسيع نطاق شراء أنظمة الاعتراض بالليزر بشكل كبير".



ومن المفترض أن يسمح النظام للجيش باعتراض الطائرات المسيرة بشكل أكثر فعالية وخاصة تلك التي يطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة.



وسيكون الشعاع الحديدي مكملاً لقدرات الدفاع الجوي الأخرى لإسرائيل مثل نظام الاعتراض المعروف باسم "القبة الحديدية"، والتي لم تتمكن من اعتراض جميع القذائف التي أطلقها حزب الله ما تسبب في مقتل مدنيين وعسكريين.



وستعمل وزارة الحرب مع شركتي الدفاع الإسرائيليتين "رافائيل" و"إلبيت"، بحسب البيان.