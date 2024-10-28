المندوب الإيراني في مجلس الأمن: نحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي في الوقت الذي نختاره

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أن الرد العسكري الإسرائيلي على إيران كان متناسبا ويجب أن ينهي المواجهة بين البلدين.



وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في رأينا أن رد إسرائيل على إيران كان متناسبا ولا ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الأعمال الانتقامية".



وأوضح أن واشنطن ترى أن الضربة الانتقامية ضد إيران يجب أن تكون بمثابة نهاية المواجهة في الشرق الأوسط.



وكان جيش العدو الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية". وفق تعبيره.