تقارير عبرية: مخطط إسرائيلي للرد على استهداف منزل نتنياهو

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تشمل الرد على استهداف منزل نتنياهو، مؤكدة أن المسؤولين الإسرائيليين بحثوا في عدة خيارات للرد.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.