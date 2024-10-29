الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

تقارير عبرية: مخطط إسرائيلي للرد على استهداف منزل نتنياهو

2024-10-29 | 03:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تقارير عبرية: مخطط إسرائيلي للرد على استهداف منزل نتنياهو
تقارير عبرية: مخطط إسرائيلي للرد على استهداف منزل نتنياهو

كشفت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن إسرائيل تخطط لهجوم آخر على إيران، ردا على محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أيام في قيسارية شمالي حيفا.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تشمل الرد على استهداف منزل نتنياهو، مؤكدة أن المسؤولين الإسرائيليين بحثوا في عدة خيارات للرد.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.
 
تقارير عبرية: مخطط إسرائيلي للرد على استهداف منزل نتنياهو

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

ايران

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: نتنياهو يدرس إجراء تغييرات في فريق التفاوض بشأن الرهائن
الجيش الأردني: سقوط مسيرتين شمالي الأردن بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما مجالنا الجوي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجهاد الإسلامي في فلسطين يبارك للحزب بتعيين نعيم قاسم أميناً عاماً
07:45

الجهاد الإسلامي في فلسطين يبارك للحزب بتعيين نعيم قاسم أميناً عاماً

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بياناً، جاء فيه:

07:45

الجهاد الإسلامي في فلسطين يبارك للحزب بتعيين نعيم قاسم أميناً عاماً

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بياناً، جاء فيه:

الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على عسقلان
07:35

الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على عسقلان

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت منطقة صناعية في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة "نجحت في الوصول لأهدافها".

07:35

الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على عسقلان

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت منطقة صناعية في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة "نجحت في الوصول لأهدافها".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024