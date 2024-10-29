حماس تبارك لحزب الله تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً: دليل تعافي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، بياناً، جاء فيه:



"نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفا للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس".