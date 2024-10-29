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عربي و دولي

حماس تبارك لحزب الله تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً: دليل تعافي

2024-10-29 | 05:55
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حماس تبارك لحزب الله تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً: دليل تعافي
حماس تبارك لحزب الله تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً: دليل تعافي

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، بياناً، جاء فيه:

"نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفا للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس".

وتابع البيان: "إننا نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية، ونؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب، ونسأل الله تعالى أن يعينها على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، وأن يوفق سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وأن يحفظه ويسدد خطاه في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في لبنان وفلسطين والمنطقة".
 
 
 
حماس تبارك لحزب الله تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً: دليل تعافي

عربي و دولي

الحزب

فلسطين

لبنان

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المتحدث باسم الخارجية القطرية: هناك خطوط متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة
حماس: نبارك لحزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً ونعتبر ذلك دليلاً على التعافي

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