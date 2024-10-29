"الاسلحة النووية هي الإجراء الأخير".. هذا ما قاله بوتين!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير لضمان أمن بلاده".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله إن "استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير لضمان أمن البلاد لكن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح جديد، لكنها ستحافظ على قوتها النووية عند مستوى الكفاية الضرورية".



وشدد بوتين على أن روسيا "ستقوم بشكل منهجي بنقل قوات الصواريخ الاستراتيجية إلى أنظمة صاروخية جديدة ثابتة ومتحركة".



وكان بوتين قد قال، الحد، إن موسكو ستجد طرقا مختلفة للرد حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.