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عربي و دولي

العدو يبحث إنهاء الحرب في لبنان.. وحديث عن "موعد محتمل"

2024-10-29 | 11:39
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العدو يبحث إنهاء الحرب في لبنان.. وحديث عن &quot;موعد محتمل&quot;
العدو يبحث إنهاء الحرب في لبنان.. وحديث عن "موعد محتمل"

قال مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

وذكر باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس"، نقلا عن مصدرين، أن نتنياهو سيعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.
كما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم": "يعقد نتنياهو عند الساعة الثامنة من مساء اليوم جلسة أمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة اللبنانية، بهدف بحث المهام وإمكانية إنهاء الحرب هناك والتوصل إلى تسوية سياسية".
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إن "الحرب في شمال إسرائيل ستنتهي قبل نهاية العام".
وأوضح سموتريتش: "الحرب في الشمال ستنتهي بنهاية العام. وربما قبل ذلك بالنسبة لي، وعام 2025 هو عام الخروج من الحرب بالنسبة لنا".
 
العدو يبحث إنهاء الحرب في لبنان.. وحديث عن "موعد محتمل"

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مطلب إسرائيلي جديد بشأن وقف النار في لبنان
15:54

مطلب إسرائيلي جديد بشأن وقف النار في لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تطالب بوجود قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، بهدف منع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، وذلك كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار "المرتقب.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، بأن "البلاد يجب أن تكون جاهزة لجولات قتالية جديدة لمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة الحدودية".

15:54

مطلب إسرائيلي جديد بشأن وقف النار في لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تطالب بوجود قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، بهدف منع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، وذلك كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار "المرتقب.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، بأن "البلاد يجب أن تكون جاهزة لجولات قتالية جديدة لمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة الحدودية".

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