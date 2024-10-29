فيديو - المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد لإستهداف جنود العدو في معالوت ترشيحا

المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية إستهداف تجمع لجنود العدو في مستوطنة معالوت ترشيحا pic.twitter.com/m5MMlh3xH7
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 29, 2024
المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد من عملية إستهداف تجمع لجنود العدو في مستوطنة معالوت ترشيحا pic.twitter.com/m5MMlh3xH7
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تطالب بوجود قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، بهدف منع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، وذلك كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار "المرتقب.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، بأن "البلاد يجب أن تكون جاهزة لجولات قتالية جديدة لمنع حزب الله من العودة إلى المنطقة الحدودية".