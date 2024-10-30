حزام نارّي يلّف "صفقة التهدئة".. ماذا عن المرحلة المقبلة؟

أكدت مصادر دبلوماسية أميركية لـ الجديد، بأن الإدارة الأميركية متفأئلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة في لبنان قبل الانتخابات، حيث تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك.



وأشارت المصادر إلى أن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوثين الأميركيين هوكستين وماكغورك يدل على دعمه لإبرام الصفقة.



ومع ذلك، توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد لا تختلف عن سابقاتها، في ظل انتظار إيران ونتنياهو للنتائج المتعلقة بالرئيس الأميركي المقبل، بالإضافة إلى عدم تحقيق نتنياهو لأهدافه من الحرب حتى الآن.

