وقف النار في لبنان.. بلينكن يؤكد إحراز "تقدم جيد"

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، عن إحراز "تقدم جيد" في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقال بلينكن للصحافيين "بناء على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدما جيدا في تلك التفاهمات".

وأوضح أنه "من المهم التأكد من وجود فهم واضح، سواء من لبنان أو من إسرائيل، لما هو مطلوب بموجب القرار 1701 لضمان تنفيذه الفعال".

وأكد أن واشنطن "تعمل بجد" للتوصل إلى ترتيبات تفضي لاتفاق من شأنه أن ينص على "انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية المحاذية لإسرائيل".

وتابع "لا يزال هناك عمل إضافي يتعين علينا القيام به"، داعيا إلى "حل دبلوماسي لا سيما من خلال وقف لإطلاق النار".