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عربي و دولي
"واشنطن بوست" عن بيانات أقمار صناعية: تدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانية قرب حدود "إسرائيل"
2024-10-31 | 16:31
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"واشنطن بوست" عن بيانات أقمار صناعية: تدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانية قرب حدود "إسرائيل"
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"واشنطن بوست" عن بيانات أقمار صناعية: تدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانية قرب حدود "إسرائيل"
محليات
عربي و دولي
بوست"
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"إسرائيل"
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