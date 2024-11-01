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مراسلة الجديد: أكثر من 8 شهداء بالمجزرة التي ارتكبها العدو في امهز - البقاع
مراسلة الجديد: أكثر من 8 شهداء بالمجزرة التي ارتكبها العدو في امهز - البقاع
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عربي و دولي
جيش العدو: مقتل قائد فصيل في لواء غيفعاتي متأثراً بجروح أصيب فيها جنوبي قطاع غزة في أيلول الماضي
2024-11-01 | 04:54
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جيش العدو: مقتل قائد فصيل في لواء غيفعاتي متأثراً بجروح أصيب فيها جنوبي قطاع غزة في أيلول الماضي
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