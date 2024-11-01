بالفيديو - لحظة سقوط صواريخ في الجليل المحتل قبل قليل كانت قد انطلقت من لبنان

يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زيارة "مقهى لبناني شهير" في ديربورن - ميشيغان، اليوم، إلا أن صاحب هذا المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته.