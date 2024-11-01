بالفيديو - لحظة سقوط صواريخ في الجليل المحتل قبل قليل كانت قد انطلقت من لبنان

لحظة سقوط صواريخ في الجليل المحتل قبل قليل كانت قد انطلقت من لبنان pic.twitter.com/Ahc5Esev6t
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 1, 2024
لحظة سقوط صواريخ في الجليل المحتل قبل قليل كانت قد انطلقت من لبنان pic.twitter.com/Ahc5Esev6t
يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب زيارة "مقهى لبناني شهير" في ديربورن - ميشيغان، اليوم، إلا أن صاحب هذا المقهى إشترط على ترامب "الدعوة لوقف الحرب في لبنان" قبيل استضافته.
قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترغب في الاقتراب أكثر نحو وقف إطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان، بسبب اعتقادها بأنه ليس هناك الكثير مما يمكن تحقيقه عسكرياً".