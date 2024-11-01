جيش العدو الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.. هذا ما نقلته "جيروزاليم بوست"!
قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترغب في الاقتراب أكثر نحو وقف إطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان، بسبب اعتقادها بأنه ليس هناك الكثير مما يمكن تحقيقه عسكرياً".
وكشفت الصحيفة في تقرير، أن "العسكريين محبطون بسبب الخسائر اليومية في صفوف الجنود".
وأشارت إلى أن "كلا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الحرب يوآف غالانت، رفعا وتيرة الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة يعيد الأسرى الإسرائيليين الأحياء البالغ عددهم 101 وجثامين القتلى المتبقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".