جيش العدو الإسرائيلي يضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.. هذا ما نقلته "جيروزاليم بوست"!

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "المؤسسة العسكرية في إسرائيل ترغب في الاقتراب أكثر نحو وقف إطلاق النار على جبهتي غزة ولبنان، بسبب اعتقادها بأنه ليس هناك الكثير مما يمكن تحقيقه عسكرياً".