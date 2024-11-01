إعتقالات "بالجملة" في مكتب نتنياهو.. القناة 13 تكشف!

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة".

وقالت القناة 13 إن "جهاز الأمن الداخلي الشاباك والشرطة والجيش بدؤوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني".



وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصاً كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".



في المقابل، قال ديوان نتنياهو إنه "كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء".



وأضاف ديوان نتنياهو أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".