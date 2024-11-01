"دفاعا عن إسرائيل" .. البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل "خلال الأشهر المقبلة" في خطوة تأتي "دفاعا عن إسرائيل" وتحذيرا لإيران ، بحسب بيان صدر عن البنتاغون .

واشار البيان الة أن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

واشار البنتاغون الى انه سيتم "نشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط"، مضيفاً ان "العتاد الأمريكي يبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة".

وتابع ان: " نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يبني على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل"، و"يندرج في إطار التزامنا بحماية مواطنينا وقواتنا والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد ويتزامن مع ترقب رد إيراني محتمل على هجوم جوي إسرائيلي على محافظات إيرانية".