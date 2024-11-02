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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: رد إيران على إسرائيل حتمي وسيكون حاسماً وقوياً ومدروساً وسيفوق تصور العدو
2024-11-02 | 05:05
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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: رد إيران على إسرائيل حتمي وسيكون حاسماً وقوياً ومدروساً وسيفوق تصور العدو
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فيديو - نهاريا.. مسيرة للحزب تعبر قرب أباتشي مخصصة "لإعتراض المسيرات"
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