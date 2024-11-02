العدو يقترب من إنهاء "المرحلة المكثّفة" من العملية البرية في لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من نهاية المرحلة الأولى من عمليته البرية في جنوب لبنان، بعد شهر على انطلاقها.