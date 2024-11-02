العدو يقترب من إنهاء "المرحلة المكثّفة" من العملية البرية في لبنان
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يقترب من نهاية المرحلة الأولى من عمليته البرية في جنوب لبنان، بعد شهر على انطلاقها.
وقالت الهيئة في تقرير نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي إن الجيش يخطط لإنهاء المرحلة المكثفة للعملية.
وأشارت إلى بدء تسريح الآلاف من قواتها النظامية والاحتياطية لاستراحة مؤقتة، مع بدء التخطيط لإعادة انتشار القوات على طول الحدود اللبنانية.
من جانب آخر، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بمقتل 37 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال المواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية الشهر الماضي.