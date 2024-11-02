تعليق من اليونيفيل على عملية الإنزال البحري في البترون

قالت نائب الناطق الرسمي باسم اليونيفيل كانديس أرديل ان اليونيفيل ليس لها اي علاقة في تسهيل أي عملية إختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.

واعتبرت في تصريح "أن نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر."