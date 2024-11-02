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وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن انفجار الطائرة المسيرة في بنيامينا شمال قيساريا ويجري البحث عنها
2024-11-02 | 11:00
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وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن انفجار الطائرة المسيرة في بنيامينا شمال قيساريا ويجري البحث عنها
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وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن انفجار الطائرة المسيرة في بنيامينا شمال قيساريا ويجري البحث عنها
عربي و دولي
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