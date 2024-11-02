وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن انفجار الطائرة المسيرة في بنيامينا شمال قيساريا ويجري البحث عنها

معلومات الجديد: الطائرة المسيرة التي استخدمت في هجوم بنيامينا قصفت الهدف قبل ان تنفجر به وهي من طراز مماثل للمسيرة التي استخدمت لاول مرة في الهجوم على موقع المطلة في ايار الماضي