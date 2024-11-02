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عربي و دولي

رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة

2024-11-02 | 15:45
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رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة
رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة

شدد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي على ضرورة "العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة بجانب إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع."

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة .

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رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة

عربي و دولي

الامارات

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إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية
03:06

إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

توعدت إيران اليوم الأحد ما سمتها جبهة الشر برد قاس على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده، في حين دعا وزير إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان نفسيهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.

03:06

إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

توعدت إيران اليوم الأحد ما سمتها جبهة الشر برد قاس على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده، في حين دعا وزير إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان نفسيهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.

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