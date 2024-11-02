رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة
شدد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي على ضرورة "العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة بجانب إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع."
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة .