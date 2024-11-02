رئيس الامارات وأمير قطر: لمنع توسيع الصراع في المنطقة

توعدت إيران اليوم الأحد ما سمتها جبهة الشر برد قاس على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده، في حين دعا وزير إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان نفسيهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.